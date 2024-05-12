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Новость о смене Шойгу заняла первые полосы в зарубежных СМИ

Новость о замене Шойгу на Белоусова заняла первые полосы иностранных СМИ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Новость о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря Совета безопасности, оказалась на первых полосах иностранных СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация оказалась на первых полосах Daily Mail, Teleraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, а также NBC и CNN, польские издания Rzeczpospolita и Onet.

12 мая Владимир Путин предложил назначить экс вице-премьера Андрея Белоусова главой российского Министерства обороны.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу также возглавит федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Согласно информации Пескова, Шойгу займется курированием комиссии по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) вместе со своими коллегами по прошлому месту работы. Он будет заместителем президента в комиссии по ОПК.

Ранее в Кремле рассказали, когда будет известна новая должность Николая Патрушева.

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