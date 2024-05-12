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Литовский президент Науседа лидирует на выборах главы государства

Президент Науседа с 49,63% голосов лидирует на выборах в Литве

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Действующий глава Литвы Гитанас Науседа лидирует на президентских выборах после обработки данных с более половины избирательных участков страны. Об этом со ссылкой на Главную избирательную комиссию Литвы сообщает РИА Новости.

По имеющимся официальным данным, после обработки данных 1008 участков из 1895 действующий президент набирает 49,63% от количества проголосовавших. Это составляет 27,62% от общего числа избирателей. Для того, чтобы победить, Науседе в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, при этом получив поддержку не менее трети всех избирателей Литвы.

На втором месте с 12,99% идет бывший депутат парламента Ремигиюс Жемайтайтис, которого за антисемитские высказывания лишили мандата.

До этого сообщалось, что в Литве стартовало голосование на президентских выборах. Одновременно с выборами главы государства в республике проводится референдум о введении института двойного гражданства.

Ранее литовская «Партия свободы» использовала изображение горящего младенца, чтобы призвать граждан к участию в референдуме по двойному гражданству.

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