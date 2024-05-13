Пугачеву заметили вместе с Тиньковым

Российская певица Алла Пугачева посетила кипрский ресторан в компании с бизнесменом Олегом Тиньковым (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает kp.ru.

Сообщается, что Пугачева и Тиньков оживленно беседовали. Их засняли местные блогеры. По информации издания, Пугачева была без своего парика, а на голове у нее «был бардак». В материале уточняется, что волосы у Пугачевой были редкие и неухоженные.

10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Накануне ее дочь певица Кристина Орбакайте захотела продать особняк, подаренный матерью. За дом она запросила 125 миллионов рублей.

Ранее певица Ольга Зарубина заявила, что у Пугачевой никогда не было вокала.