В Харькове произошли взрывы

В украинском Харькове произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Других подробностей произошедшего в городе не приводится.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент публикации предупреждение о воздушной тревоге действовало на территории Харьковской области.

12 мая телеканал сообщал о серии взрывов в Харькове после объявления воздушной опасности.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ на территории Харьковской области. Он отметил, что вечером 11 мая к северу от города Харькова произошли мощные взрывы.

Лебедев уточнил, что представители подполья в Харькове несколько раз фиксировали движение украинской военной техники в сторону пустыря. В том числе речь идет о машинах реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, спустя несколько дней после взрыва на Крымском мосту.

Ранее на Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области.