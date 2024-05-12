Российская армия взяла 9 харьковских сел за два дня. Украина заявила о «жестоких боях» Зеленский признал продвижение российской армии в Харьковской области

В Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Российская армия продолжает наступать в Харьковской области и заняла еще четыре села, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

«Подразделения группировки «Север» «продвинулись в глубину обороны противника» и взяли под контроль четыре населенных пункта: Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец», — говорится в сообщении.

Три из них расположены всего в 4 км от российского-украинской границы со стороны Белгородской области. Россия наступает в частности в тех районах, откуда обстреливают Белгород.

Взятое к 12 мая село Гатище находится в 2 км от украинского города Волчанск. Из последнего массово уезжают люди, пишет украинское издание «Страна». По данным областных властей, там остается около 500 человек. На северных окраинах Волчанска 12 мая были слышны автоматные очереди , но местная администрация затруднилась сказать, зашли ли россияне в город.

«Да, действительно, на северном рубеже самого города слышны выстрелы автоматов и взрывы. Но Волчанск находится в четырех километрах от границы, и эта зона постоянно обстреливается, постоянно идут бои», — сказал глава городской администрации Тамаз Гамбарашвили.

Отвечая на вопрос о присутствии противника в черте Волчанска, он заявил, что «информация официально не подтверждена, потому что военные сейчас работают». Президент Украины Владимир Зеленский тем временем назвал положение города чрезвычайно сложным. Он утверждает, что небольшие российские группы пытались зайти в Волчанск, но ВСУ смогли отбиться.

«Город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных», — заявил Зеленский в вечернем обращении.

11 мая российская армия взяла пять харьковских сел . Также она успешно атакует украинские позиции в населенных пунктах, которые контролируют ВСУ. Так 12 мая под удар попали подразделения ВСУ в Дегтярном, самом Волчанске и Казачьей Лопани. Согласно сводке российского Минобороны, там стоят три украинские бригады. Они потеряли за сутки до 100 человек , два танка, боевая бронированная машину «Козак» и четыре автомобиля.

Также ВСУ 12 мая понесли потери в ходе контрбатарейной борьбы. Среди прочего лишились французской САУ Caesar, двух чешских РСЗО «Vampire» и РСЗО «Град».

На фоне наступления российской армии боец ВСУ Денис Ярославский обвинил власти Харьковской области в воровстве выделенных на возведение фортификационных сооружений средств.

«Волчанск. Сложно. <...> Первой линии фортификаций и мин просто не было. <...> За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж», — написал военный в соцсетях.

Реакция Украины

12 мая Зеленский признал сложную ситуацию в Харьковской области.

«Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из «серой зоны» стали зоной ведения боевых действий...

Замысел ударов в Харьковской области в том, чтобы растянуть наши силы и подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться», — сказал президент в вечернем обращении к гражданам.

«Наиболее жестокое» положение, по его оценке, на Покровском направлении, где за сутки произошло 30 боевых столкновений.

О начале российского наступления Зеленский объявил 10 мая. ГУР Украины заявило, что знало о нем заранее.

«Можно сказать, действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором было проинформировано Главным управлением разведки, как и положено, все необходимые инстанции, руководство и командование», — сообщил спикер разведки Андрей Юсов.

Примерно о том же говорит и главком ВСУ Александр Сырский. Он заявил 12 мая, что Украине известны планы ВС РФ, поэтому армия «гибко реагирует» на действия России. При этом Сырский назвал обстановку на фронте обостренной, особенно в Харьковской области.

«Для укрепления обороны предпринимаются все усилия, в том числе кадровые решения», — отметил главком.

Тяжелое положение

Наступление России расширило поле боя вдоль северной границы Украины и грозит истощением резервов ВСУ, передает The New York Times. Военные аналитики, опрошенные изданием, говорят, что, по их мнению, наступление может быть частью «хитрой российской стратегии», направленной не обязательно на взятие Харькова, а на то, чтобы отвести украинские силы с других полей сражений.

«Украина должна быть осторожной в своих ответных действиях, учитывая истощенность ее армии.

Поставки американского пакета помощи, который давно откладывался, только начинают поступать на передовую. И из-за такой задержки украинцы становятся более уязвимыми, чем они были за последние несколько месяцев», — пишет NYT.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Харьковской области, заявил, что сейчас на Украине наступил «трудный момент», однако она сможет удержать линию фронта.

«Я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию на востоке», — заявил он в интервью CBS News. При этом Блинкен признал, что «многомесячная задержка с утверждением запроса на дополнительный бюджет и отправкой оборудования в Украину повлекла за собой издержки».

Тем временем украинские власти эвакуируют жителей. Глава Харьковской области Олег Синегубов 12 мая рассказал, что из региона более чем за двое суток вывезли свыше 4 тыс. человек.