Китайский электрокар побил рекорд скорости на «лосином тесте», который держался 25 лет

Китайский электромобиль IM L6 побил рекорд скорости на «лосином тесте» — испытании с объездом внезапно возникшего на дороге препятствия и возвратом в свою полосу. Предыдущее достижение продержалось 25 лет, сообщает carnewschina.com.

Точная скорость, которую развил автомобиль на «лосином тесте», будет названа на специальном мероприятии 13 мая, однако из анонса понятно, что она превышает предыдущий рекорд в 85 км/ч, установленный в 1999 году.

Тогда рекордных показателей удалось достичь на Citroen Xantia Activa с активной гидравлической подвеской, корректирующей крены кузова. Показатели французского автомобиля не могли превзойти автомобили Porsche и McLaren. Автомобиль IM L6 снабжен электронноуправляемым шасси, подавляющим занос задней оси.

Ранее стало известно, что китайская BYD разработала внедорожник мощностью 939 л.с.