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Раскрыты характеристики нового хетчбэка от китайского BYD

BYD разработала новый хетчбэк Seal X с задним и полным приводом

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BYD

Китайский автопроизводитель BYD выпустит новый хетчбэк Seal X, который будет продаваться в заднеприводном и полноприводном варианте. Об этом сообщает carnewschina.com.

Согласно данным, раскрытым министерством промышленности и технологий Китая, длина новой модели составляет 4630 мм, колесная база — 2820 мм. В варианте с одним электромотором и приводом на заднюю ось мощность машины составляет 217 л.с. В двухмоторной версии силовая установка выдает 421 л.с.

Автомобиль получит светодиодные фары в форме полумесяцев и лидар (лазерный радар) в переднем бампере, необходимый для работы систем активной безопасности. Для машины предусмотрены колесные диски с посадочным диаметром 18 и 19 дюймов. BYD Seal X представляет собой серийную версию концепта Ocean-M, представленного ранее в апреле на Пекинском автосалоне.

Ранее китайский электрокар побил рекорд Citroen Xantia Activa на «лосином тесте», продержавшийся 25 лет.

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