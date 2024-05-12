Раскрыты характеристики нового хетчбэка от китайского BYD

Китайский автопроизводитель BYD выпустит новый хетчбэк Seal X, который будет продаваться в заднеприводном и полноприводном варианте. Об этом сообщает carnewschina.com.

Согласно данным, раскрытым министерством промышленности и технологий Китая, длина новой модели составляет 4630 мм, колесная база — 2820 мм. В варианте с одним электромотором и приводом на заднюю ось мощность машины составляет 217 л.с. В двухмоторной версии силовая установка выдает 421 л.с.

Автомобиль получит светодиодные фары в форме полумесяцев и лидар (лазерный радар) в переднем бампере, необходимый для работы систем активной безопасности. Для машины предусмотрены колесные диски с посадочным диаметром 18 и 19 дюймов. BYD Seal X представляет собой серийную версию концепта Ocean-M, представленного ранее в апреле на Пекинском автосалоне.

Ранее китайский электрокар побил рекорд Citroen Xantia Activa на «лосином тесте», продержавшийся 25 лет.