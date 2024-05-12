Американский кинорежиссер Корман умер в возрасте 98 лет

Американский режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роджер Корман скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на семью постановщика.

В материале отмечается, что его кончина наступила в собственном доме в штате Калифорния.

За свою жизнь он снял более 600 кинолент, известность снискал в малобюджетных коммерческих картинах, так называемых «фильмах категории Б». Среди них: «Черный скорпион», «Ведро крови», «Пираньи» и другие. В 2009 году Корман был удостоен премии «Оскар» за особый вклад в развитие кинематографа.

Некоторое время назад стало известно, что режиссер «Халифа аиста» и «Новых бременских» Александр Горленко ушел из жизни в возрасте 78 лет. Мультипликатор посвятил большую часть своей карьеры работе в студии «Союзмультфильм». В 1972 году он начал работать художником-мультипликатором, а с 1980 года начал режиссировать собственные картины. Он принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», «Икар и мудрецы», «Кошка, которая гуляла сама по себе» и «Возвращение блудного попугая».

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