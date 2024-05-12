Путин предложил кандидата на пост главы управления спецпрограмм президента

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Линеца на должность главы управления спецпрограмм президента. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

В частности, ведомство отвечает за поддержание готовности пунктов управления государством и Вооруженными силами РФ и иных специальных объектов мобилизационного назначения.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

До этого Владимир Путин внес в Госдуму его кандидатуру на пост главы нового кабмина. В нижней палате парламента за Мишустина проголосовали 375 депутатов Госдумы, 57 из фракции КПРФ воздержались. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая — министров.

Ранее Путин предложил новую кандидатуру на пост министра обороны РФ.