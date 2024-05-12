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Буденновец сдал в утиль автомобиль, купленный в долг

В Ставропольском крае мужчина купил машину в долг и сдал ее на металлолом

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Полицейские в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела против жителя Буденновска, который купил автомобиль в долг и не выплатил за него деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Установлено, что обвиняемый договорился с местным жителем о покупке у него автомобиля стоимостью 300 тысяч рублей в долг. По условиям соглашения продавец передал покупателю машину, за которую последний заплатил потерпевшему половину суммы», — отмечается в сообщении полиции.

Вторую половину стоимости автомобиля, оцененного при совершении сделки в 300 тыс. рублей, покупатель обещал выплатить через месяц. Однако он не сделал этого, а саму машину сдал в металлолом. Вырученные за это деньги 50-летний мужчина потратил на свои нужды. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Ранее в Псковской области двое взрослых и грудной ребенок попали в больницу после ДТП с лосем.

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