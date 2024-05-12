«Пузико и деревяшка»: Дзюба опубликовал фото с Овечкиным

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал в своих соцсетях совместное фото с игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным.

«Пузико и деревяшка вместе», — подписал снимок Дзюба.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Локомотив» в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает третье место, набрав 47 очков. В текущем сезоне Дзюба провел 21 матч в чемпионате России, забив четыре мяча.

Ранее Овечкин прилетел в Россию.