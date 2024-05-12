Лещенко готов написать песню в честь победы «Динамо» в РПЛ

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что готов написать песню, если московское «Динамо» станет чемпионом России, передает Sport24.

«Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства «Динамо». Но думал, что было бы неплохо победить в РПЛ. Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии», — сказал Лещенко.

В матче 28-го тура чемпионата России подопечные чешского специалиста Марцела Лички встречались с калининградской «Балтикой». Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

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