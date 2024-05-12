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Супруга Вучича принимает в Белграде жену Зеленского

Танюг: жена президента Сербии Тамара Вучич принимает в Белграде Елену Зеленскую

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Global Look Press

Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара 12 мая принимает в Белграде жену Владимира Зеленского Елену в присутствии глав сербского и украинского министерств иностранных дел. Об этом сообщает агентство Танюг.

В публикации отмечается, что Вучич и Зеленская посетили городскую библиотеку Белгарад, Белградскую крепость и Калемегданский парк. В Университете Белграда было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Вучич и Зеленскую сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач.

До этого жена президента Украины Владимира Зеленского Елена отказалась посетить США ради выступления президента этой страны Джо Байдена.

Предположительно, украинская первая леди приняла такое решение из-за возможного присутствия на мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии, поскольку это беспокоило украинских граждан.

Ранее Зеленская призвала не заставлять беженцев возвращаться на Украину.

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