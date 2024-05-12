В Госдуме прокомментировали назначение Белоусова главой Минобороны

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о назначении Андрея Белоусова министром обороны говорит о том, что на сегодня на посту нужен именно такой человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин принял решение, чтобы министерство обороны России возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для передовых идей и инноваций.

12 мая Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на новую должность.