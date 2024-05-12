В России будет новый министр обороны. Как еще изменится силовой блок правительства?

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, занимавшего пост первого зампреда правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин принял такое решение. По его словам, Минобороны РФ возглавит гражданский человек, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.
«Бюджет министерства обороны и силового блока совсем недавно был еще в районе 3%, потом он вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%… Но мы постепенно приближаемся … к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это, еще раз повторяю, не критично, но чрезвычайно важно», — отметил Песков.
По словам представителя Кремля, важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она «соответствовала динамике момента». Начальником Генерального штаба останется 68-летний генерал армии Валерий Герасимов.
«Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба Валерия Герасимова, тут изменений не предусматривается», — отметил Песков.
Он также добавил, что главой Минобороны становится гражданское лицо, а будет ли у него воинское звание — не главное.
Куда перейдет Шойгу?
Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, станет секретарем Совбеза РФ. Он будет одновременно еще и заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ, заявил Песков. Кроме того, Шойгу будет курировать работу федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).
Шойгу сменит на посту секретаря Совбеза Николая Патрушева, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Новая должность Патрушева будет известна через несколько дней, уточнил Песков.
Кто сохранит свои посты, согласно предложению Путина:
– Министр иностранных дел — Сергей Лавров;
– Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
– Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;
– Министр юстиции — Константин Чуйченко;
– Директор Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;
– Директор Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;
– Директор Росгвардии — Виктор Золотов;
– Директор Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев.
На должность председателя Счетной палаты Путин рекомендовал Бориса Ковальчука. Его кандидатуру президенту ранее предлагал Совет Федерации. Помимо него, в тройку кандидатов входили Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода из ведомства Алексея Кудрина, а также сенатор и экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Борис Ковальчук с марта был замглавы Контрольного управления президента, а до этого возглавлял «Интер РАО».
Теперь предложенные Путиным кандидатуры должен одобрить Совфед. Сенаторы проведут консультации на заседаниях комитетов 13 мая и 14 мая на заседании СФ.