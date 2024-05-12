В России будет новый министр обороны. Как еще изменится силовой блок правительства? Путин предложил Совфеду назначить Белоусова министром обороны вместо Шойгу

Путин предложил назначить министром обороны вместо Сергея Шойгу бывшего первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова. В армии он не служил, а за последние 12 лет успел поработать министром экономики, помощником президента и первым вице-премьером. Бывшего главу военного ведомства указом президента назначили секретарем Совбеза РФ — вместо Николая Патрушева. На какую должность перейдет Патрушев — в Кремле пока не раскрывают.

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, занимавшего пост первого зампреда правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

Что известно об Андрее Белоусове? — В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова.



— С 2000 по 2006 год занимал пост гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.



— С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замглавы Минэкономразвития.



— С 2008 по 2012 год возглавлял Департамент экономики и финансов в правительстве.



— C 2012 по 2013 год стал министром экономического развития.



— С 2013 по 2020 год был помощником президента.



— 21 января 2020 года Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства. Там занимался вопросами социально-экономического развития страны, следил за реализацией нацпроектов. В основном — в области финансов и предпринимательства.



С 2022 года находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и некоторых других государств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин принял такое решение. По его словам, Минобороны РФ возглавит гражданский человек, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.

«Бюджет министерства обороны и силового блока совсем недавно был еще в районе 3%, потом он вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%… Но мы постепенно приближаемся … к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это, еще раз повторяю, не критично, но чрезвычайно важно», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она «соответствовала динамике момента». Начальником Генерального штаба останется 68-летний генерал армии Валерий Герасимов.

«Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба Валерия Герасимова, тут изменений не предусматривается», — отметил Песков.

Он также добавил, что главой Минобороны становится гражданское лицо, а будет ли у него воинское звание — не главное.

Куда перейдет Шойгу?

Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, станет секретарем Совбеза РФ. Он будет одновременно еще и заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ, заявил Песков. Кроме того, Шойгу будет курировать работу федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).

Шойгу сменит на посту секретаря Совбеза Николая Патрушева, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Новая должность Патрушева будет известна через несколько дней, уточнил Песков.

Кто сохранит свои посты, согласно предложению Путина:

– Министр иностранных дел — Сергей Лавров;

– Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;

– Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;

– Министр юстиции — Константин Чуйченко;

– Директор Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;

– Директор Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;

– Директор Росгвардии — Виктор Золотов;

– Директор Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев.



На должность председателя Счетной палаты Путин рекомендовал Бориса Ковальчука. Его кандидатуру президенту ранее предлагал Совет Федерации. Помимо него, в тройку кандидатов входили Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода из ведомства Алексея Кудрина, а также сенатор и экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Борис Ковальчук с марта был замглавы Контрольного управления президента, а до этого возглавлял «Интер РАО».

Теперь предложенные Путиным кандидатуры должен одобрить Совфед. Сенаторы проведут консультации на заседаниях комитетов 13 мая и 14 мая на заседании СФ.