На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года

«Дышать там больше нечем»: что происходит на месте обрушения подъезда в Белгороде РИА Новости: из-под завалов дома в Белгороде достали тело девятого погибшего

В Белгороде обломки ракеты обрушили 10 этажей в жилой многоэтажке. Предположительно, ракету запустили из района Казачьей Лопани в Харьковской области, где сейчас наступает российская армия. По данным Shot, ВСУ пытались попасть по белгородской ТЭЦ. Спасатели на месте делают все, чтобы вытащить людей из-под завалов, но город продолжают обстреливать.

Откуда велся обстрел

Ракету по Белгороду, обломки которой разрушили десять этажей многоэтажки, запустили из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом рассказал источник ТАСС в силовых структурах.

«Запуск ракеты, предварительно, осуществлялся с юго-запада, это район Казачьей Лопани», — указал собеседник агентства.

Казачья Лопань — поселок менее чем в пяти километрах от границы с Россией. От него до улицы Щорса в Белгороде, где стоит поврежденный дом, примерно 50 км по прямой.

По белгородской многоэтажке попал обломок ракеты тактического комплекса «Точка-У», уточняло российское Минобороны. Дальность стрельбы «Точки-У» — до 120 км.

Всего на Белгород летели шесть ракет «Точка-У». Все сбили, но обломки одной попали по дому в районе третьего этажа, сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Фрагменты, предположительно, той же ракеты находят в радиусе 200 м от поврежденного дома.

Жертв все больше

Из-под завалов вытащили тела восьми человек , сообщили в МЧС РФ. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило о девяти погибших. Имена погибших опубликуют после завершения спасательных работ, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Как рассказали спасатели, надежды найти выживших жителей под завалами почти не осталось. Дышать там больше нечем из-за постоянного тления», — пишет Telegram-канал Shot.

Предварительно, под обломками началось возгорание из-за взорвавшегося баллона для водоочистки.

Удалось достать и выживших. Так, с одним мужчиной спасатели перекрикивались несколько часов, прежде чем смогли его освободить.

«Для его спасения специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда», — отмечало МЧС.

Всего, судя по сводкам МЧС, живыми из-под завалов достали 17 человек . Общее число пострадавших — 20 человек, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Среди них полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи — его отвезут на лечение в Москву. Также в числе несовершеннолетних жертв 16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Он находится в местной больнице.

Спасательным работам мешают непрекращающиеся обстрелы Белгорода. После обрушения подъезда в городе несколько раз звучала тревога ракетной опасности, а вечером в городе были слышны взрывы. На время тревоги спасателям приходится отходить в укрытия. Местный «Белгородский канал» пишет, что сирены из-за обстрелов в городе в принципе «практически не утихают» четвертые сутки подряд.

Гладков подчеркнул, что завалы продолжат разбирать ночью. Для этого на месте устанавливают дополнительное освещение. Людей из поврежденного здания эвакуировали.

«В подъездах организовано дежурство нашей самообороны, оно будет продолжаться всю ночь», — добавил губернатор.

close На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Реакция на трагедию в России и мире

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу ТАСС прокомментировать случившееся заявил, что организация выступает против любых атак на гражданскую инфраструктуру.

Украина отрицает причастность своей армии. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко назвал произошедшее «информационной провокацией» России. Он утверждал, что в доме якобы произошел взрыв газа.

МИД России в свою очередь заявил, что ВСУ специально обстреливают гражданскую инфраструктуру, назвав это терактом и «еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений» Киева. Украинские военные целились в ТЭЦ «Луч» через дорогу от задетой многоэтажки, писал Shot со ссылкой на источники. Около последней в момент обрушения подъезда было много людей, поскольку те во время тревоги спешили уйти с улицы.

Президенту России Владимиру Путину доложили о «варварской ракетной атаке», сообщили в Кремле около 17:30 мск.

«Путин выслушал доклады и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова... Даны все необходимые поручения», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.