Папа Римский отреагировал на удар по Белгороду

Папа Римский Франциск соболезнует семьям погибших при обстреле Белгорода и осуждает любые удары по гражданскому населению. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, слова которого передает РИА Новости.

«Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — сказал он, отметив, что лично разговаривал с понтификом.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатели сообщили о росте числа жертв обстрела в Белгороде.