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Австралийский генерал предрек ВСУ «очень мрачные события»

Генерал Райан: положение ВСУ станет мрачнее из-за наступления РФ под Харьковом

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Алексей Майшев/РИА Новости

В ближайшие недели могут произойти «очень мрачные события» для ВСУ на восточном фронте в связи с действиями группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в Харьковской области. Об этом заявил отставной генерал из Австралии Мик Райан, слова которого передает The New York Times.

По его словам, продвижение ВС РФ может подорвать моральный дух и военных, и обычных граждан Украины. Райан считает, что в случае, если ВСУ примут решение удерживать позиции любой ценой, то потеряют большую часть «своей все более уменьшающейся армии».

Он добавил, что это может привести к одному из самых тяжелых моментов для Украины с начала конфликта.

Вечером 12 мая стало известно, что российские военные зашли в Волчанск, после отступления нескольких подразделений Вооруженных сил Украины.

В этот же день Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Ранее украинский генерал заявил о сложностях с обороной ВСУ из-за российских дронов.

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