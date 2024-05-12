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В российским регионе произошел сход вагонов грузового поезда

В Бурятии произошел сход вагонов грузового поезда

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Shutterstock/Malbert

На станции Наушки в Бурятии произошел инцидент с сходом вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Telegram-канал Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

По информации, полученной 12 мая в 17:15 (12:50 по московскому времени), произошел сход вагонов грузового состава на станции Наушки. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов на данном участке временно приостановлено.

Для устранения последствий инцидента на место происшествия направлен специализированный восстановительный поезд из станции Улан-Удэ. Также был организован оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий произошедшего инцидента.

Станция Наушки находится на юге Бурятии, у границы России с Монголией.

Ранее в Коми с рельсов сошли грузовые вагоны.

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