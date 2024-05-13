ТЦ и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном районе Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что торговые центры и рынки не будут работать в понедельник, 13 мая, в обстрелянном Вооруженными силами Украины (ВСУ) районе Белгорода Харьковская гора. Об этом сообщает РИА Новости.

Гладков подчеркнул, что аптеки и продуктовые магазины продолжат работу.

Вечером 12 мая губернатор Белгородской области заявил, что Белгород в очередной раз подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

Помимо того, различные повреждения зафиксированы в 17 квартирах пяти жилых домов — в основном взрывной волной выбило стекла. В результате атаки нанесен урон линии электропередачи. Под аварийное отключение электричества попали многоквартирные дома на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина и Славянская. Сейчас энергетики подключили резервные схемы энергоснабжения.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны России сообщала, что ВСУ попытались нанести удар по территории Белгородской области России с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 «Вампир» чехословацкого производства.

Ранее Гладков уточнил информацию о пострадавших после удара по Белгороду.