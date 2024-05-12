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Британский эксперт Бронк рассказал о потерях ВСУ систем Patriot

Эксперт Бронк заявил, что ВСУ из-за перехвата авиабомб потеряли системы Patriot

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Global Look Press

Британский эксперт Джастин Бронк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь перехватить недорогие российские управляемые авиабомбы, потеряли две зенитные системы Patriot. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По словам Бронка, украинским военным очень сложно обороняться от управляемых авиабомб, так как российская авиация применяет их издалека. Поэтому ВСУ вынуждены были стянуть пусковые установки Patriot и радары поближе к линии фронта. Из-за этого они потеряли две пусковые установки, которые были обнаружены российским разведывательным дроном, а затем уничтожены баллистическими ракетами.

Эксперт подчеркнул, что Patriot является чрезвычайным редким и нужным оружием, поэтому рискованно применять его для охоты за дешевыми и массовыми авиационными управляемыми корректируемыми бомбами.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что западные образцы зенитно-ракетного комплекса Patriot не могут противодействовать российским баллистическим ракетам «Циркон» и «Искандер-М».

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении дивизиона ЗРК Patriot на боевой позиции.

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