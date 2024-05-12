В Белгороде из-под обломков дома извлечено 13 погибших

В Белгороде число погибших при частичном обрушении многоэтажного дома достигло 13. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Российской Федерации.

По данным ведомства, на 23:31 мск 12 мая из-под обломков частично обрушившегося десятиэтажного дома, расположенного на улице Щорса, спасателями извлечено 13 погибших.

До этого папа Римский Франциск I выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода и осудил любые удары по гражданскому населению.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.