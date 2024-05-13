Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исландия открыла «мамонтовую» установку по улавливанию углекислого газа

В Исландии запущен завод Mammoth по прямому улавливанию углекислого газа

close
100%
Civil Protection of Iceland/Reuters

В Исландии начал работу завод под названием Mammoth («Мамонт»), созданный швейцарской компанией Climeworks. Как пишет издание Ferra, этот завод, ориентированный на прямое извлечение углекислого газа (CO2) из атмосферы, считается самым крупным в мире по такой технологии.

«Мамонт» представляет собой значительный прогресс по сравнению с предыдущим проектом Climeworks, Orca, открытым в 2021 году и в десять раз меньшим. Новый завод имеет модульную структуру с местом для 72 коллекторов, действующих как огромные атмосферные пылесосы. В настоящее время функционируют 12 коллекторов, и в ближайшие месяцы планируется запустить еще несколько.

При полной мощности ожидается, что «Мамонт» будет способен извлекать 36 000 тонн CO2 ежегодно, что эквивалентно выбросам около 8000 автомобилей, работающих на газе, за год. Углерод, пойманный заводом, будет затем транспортироваться под землю для долгосрочного хранения в природных горных образованиях.

Ранее в России посчитали, сколько деревьев должен посадить курильщик, чтобы спасти планету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами