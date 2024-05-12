«Куда вы летите?!» Легендарный российский олимпиец погиб в ДТП Участник Олимпиады в составе сборной России по триатлону Сысоев погиб в ДТП

Легенда российского спорта, участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине и основатель федеральной системы спортивной подготовки — триатлонист Игорь Сысоев — погиб в ДТП после столкновения с грузовиком. Ему было 43 года.

Сысоев вылетел на встречную полосу и погиб

Известный триатлонист Игорь Сысоев попал в аварию утром 12 мая на автодороге «Новороссийск — Керчь» в Темрюкском районе Краснодарского края. Бывший атлет, а ныне тренер направлялся на юг, чтобы принять участие в подготовительных сборах с командой.

По информации «ЧП Краснодар», спортсмен, находившийся за рулем своего легкового автомобиля VOYAH, вырулил на встречную полосу и столкнулся с фурой SITRAK. Причина данного маневра со стороны триатлониста до сих пор неизвестна: он либо пытался совершить обгон, либо не справился с управлением.

Вся водительская сторона автомобиля Сысоева оказалась разбита всмятку, а отдельные куски машины разлетелись по трассе.

Мужчина скончался на месте от полученных травм, не дождавшись приезда скорой помощи.

Также в машине с Сысоевым на пассажирском сиденье находилась 23-летняя триатлонистка Анастасия Звягина. Она осталась в живых и была доставлена в больницу со множеством травм различной степени тяжести. В данный момент врачи борются за ее жизнь.

Грузовик при этом практически не пострадал.

«Ну как так? И в машине сидит... все, труп, — заявил очевидец, снявший последствия страшной аварии на видео. — Куда вы летите?! Под фуру залез».

Федерация триатлона России уже принесла официальные соболезнования родным и близким Сысоева.

«Память о человеке, посвятившем свою жизнь триатлону, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в траурном сообщении Telegram-канала Федерации триатлона России.

Легенда российского триатлона

Сысоев действительно сделал очень многое для развития отечественного триатлона.

Он стал первым россиянином, который добыл путевку на Олимпийские игры в мужском триатлоне. Впоследствии Сысоев принял участие в Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине, заняв там 15-е и девятое место соответственно.

Также петербургский атлет стал первым среди россиян, кто сумел попасть в топ-5 лучших спортсменов на чемпионате мира по триатлону на олимпийской дистанции.

За свои успехи Сысоев удостоился звания мастера спорта России международного класса.

Он целых девять лет защищал честь страны на международных соревнованиях — с 2000 по 2009 год.

За это время Сысоеву удалось завоевать Кубок Европы по триатлону, а также стать победителем чемпионата России и Кубка страны.

По завершении спортивной карьеры Сысоев не покинул любимый триатлон, а занялся тренерской деятельностью.

С 2012 по 2014 год он занимал должность старшего тренера женской сборной России, а с 2017 по 2020-й являлся главным тренером всей сборной страны.

Именно Сысоев разработал федеральную систему спортивной подготовки ЦиклON, в которой новичкам и профессиональным атлетам помогают развиваться в триатлоне, беге, плавании, и велоспорте.

У Сысоева осталась супруга Ирина Абысова. Они были женаты с 2003 года, и она тоже является триатлонисткой.