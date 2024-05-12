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У представленного в России автобренда Voyah появилась новая модель

Представленный в России Voyah разработал новую модель

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Dongfeng

Принадлежащий концерну Dongfeng китайский автомобильный бренд Voyah разработал новую модель электромобиля — кроссовер Zhiyin, сообщает carnewschina.com.

В модельной линейке бренда он позиционируется ниже Voyah Free, который в том числе официально продается в России. Cогласно данным, раскрытым китайским министерством промышленности и технологий, длина Voyah Zhiyin составляет 4905 мм, колесная база — 2960 мм. Автомобиль будет оснащаться двумя разными электромоторами мощностью 292 или 313 л.с. Максимальная скорость машины составляет 204 км/ч.

Также заявлено два варианта отделки передней панели — с глухой передней частью, окрашенной в цвет кузова, либо контрастной черной решеткой радиатора.

Ранее стало известно, что китайский электрокар побил рекорд скорости на «лосином тесте», который держался 25 лет.

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