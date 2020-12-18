Украина назначила Сталину адвоката по делу о депортации крымских татар

На Украине советскому вождю Иосифу Сталину и народному комиссару внутренних дел СССР Лаврентию Берии назначили адвокатов по делу о депортации крымских татар. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Сталина Андрей Доманский.

Юрист отметил, что по статье, которая инкриминируется Сталину, необходимо обязательное участие защитника.

«Я назначен на основании регионального центра бесплатной правовой помощи по городу Киев», — сообщил Доманский.

Он добавил, что досудебное расследование продолжается уже с участием адвокатов.

Прокуратура Украины в 2017 году сделала официальное заявление, в котором говорится, что Сталин и Берия подозреваются в причастности к депортации крымских татар. В прокуратуре сообщили, что в декабре 2015 года было инициировано расследование по уголовному производству по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

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