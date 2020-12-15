В ВОЗ прокомментировали сообщения о новой мутации COVID-19 в Великобритании

Доказательств того, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, серьезно влияет на структуру вируса, пока нет, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Брифинг, на котором Ван Керкхове сделала данное заявление, транслировалось на странице организации в Twitter.

Ван Керкхове отметила, что свидетельств необычного поведения данной мутации нет. В то же время, по ее словам, необходимо проявлять осторожность в оценке ситуации.

Специалисты внимательно следят за тем, обнаружатся ли у мутации изменения, которые могут нейтрализовать антитела, добавила представитель ВОЗ, уточнив, что на это тестируются все мутации, отметила она.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране нового варианта COVID-19, который предположительно может распространяться быстрее. По словам Хэнкок, зарегистрировано около 1 тыс. заражений новым типом коронавируса в 60 разных районах на юге Англии.

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