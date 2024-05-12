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Качавшаяся из стороны в сторону девушка решила «освежиться» прыжком с моста в Петербурге

78.ru: в Петербурге из воды вытащили пьяную девушку, спрыгнувшую с моста

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге из воды вытащили пьяную девушку, решившую «освежиться» прыжком с моста. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на мосту Александра Невского со стороны гостиницы «Москва». Пьяная девушка шла по переправе в направлении центра города, шатаясь из стороны в сторону, а затем подошла к перилам и спрыгнула в воду.

Трое мужчин помогли ей выбраться на сушу. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого девушка без одежды прогуливалась по улице возле ТРК «ПитерЛенд», а затем спрыгнула в воду с Яхтенного моста, убегая от полицейских. Она самостоятельно выбралась на берег, где ее задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в отдел полиции.

Ранее в Петрозаводске мужчина прыгнул с моста в реку и не смог объяснить свой поступок.

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