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Российского контрактника задержали по подозрению в изнасиловании чиновницы в Екатеринбурге

Ura.ru: в Екатеринбурге контрактника заподозрили в изнасиловании чиновницы

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Depositphotos

В Екатеринбурге контрактника задержали по подозрению в изнасиловании местной чиновницы. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Ura.ru.

По информации агентства, женщина, занимающая управленческую должность в системе образования города, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Источник Ura.ru сообщил, что инцидент произошел 10 мая, когда неоднократно судимый ранее военный пришел домой к предполагаемой пострадавшей, личность которой намеренно не раскрывается.

Отмечается, что подозреваемый вину не признает и утверждает, что все произошло по обоюдному согласию. Другой источник агентства сообщил, что военный находится в распоряжении Военного следственного отдела СК России по Екатеринбургскому гарнизону. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее похититель приковал женщину к батарее в заброшенном ангаре и изнасиловал десять раз.

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