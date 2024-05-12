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Гладков уточнил информацию о пострадавших после удара по Белгороду

Гладков заявил, что по предварительным данным в Белгороде пострадали 20 человек

По предварительной информации, всего в Белгороде при обрушении подъезда многоквартирного дома пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в Москву. 16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы», — заявил губернатор.

Также по его словам, 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов. Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.

Глава министерства здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что запасов крови в Белгороде достаточно, в районах дежурят водители — они готовы подвезти резерв.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Ранее в ООН отреагировали на удар по жилому дому в Белгороде.

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Обрушение дома в Белгороде
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