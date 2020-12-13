Собянин назвал условие ужесточения ограничений по COVID-19 в Москве

Власти Москвы могут ужесточить ограничительные меры только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком пациентов с коронавирусом, сказал мэр столицы Сергей Собянин. Его слова передает ТАСС.

Мэр уточнил, что пока такой ситуации в Москве нет, а у медицинской системы города «еще достаточно большой запас прочности».

В разные периоды развития пандемии должна быть адекватная реакция на ситуацию, отметил Собянин. Он пояснил, что весной не были отработаны медицинские технологии, под эпидемию попадала популяция без иммунитета. Теперь же в городе созданы резервные госпитали, есть достаточный объем средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, в связи с чем сейчас имеющихся ограничительных мер достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию, заключил глава города.

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