Американец обезглавил своих детей и держал их тела дома 5 дней
Житель города Ланкастер, штат Калифорния обвиняется в убийстве и насилии над своими детьми. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
По данным следствия, 34-летний Морис Джуэл Тейлор обезглавил двух своих детей: 13-летнюю девочку и 12-летнего мальчика.
На протяжении 5 дней тела убитых находились в доме. Мужчина показывал их двум другим своим сыновьям 8 и 9 лет. При этом мальчиков держали в отдельных комнатах без еды.
Полиция прибыла к дому Тейлора после сообщений о возможной утечке газа и обнаружила трупы. Мужчину задержали, ему грозит до 57 лет тюрьмы.
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