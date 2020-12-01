В Петербурге фотомодель призналась в убийстве мужа
Бернст Ю.
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
25-летняя Судакова призналась в том, что ударила ножом мужа, который впоследствии скончался в больнице.
Фотомодель арестовали до 28 января.
Ранее источник в силовых структурах сообщил, что Судакова нанесла удар в грудь супругу из ревности. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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