В Петербурге фотомодель призналась в убийстве мужа

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

25-летняя Судакова призналась в том, что ударила ножом мужа, который впоследствии скончался в больнице.

Фотомодель арестовали до 28 января.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что Судакова нанесла удар в грудь супругу из ревности. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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