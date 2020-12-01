На горячее питание учеников младших классов выделили больше 200 млрд рублей

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что на организацию горячего питания для школьников младших классов в ближайшие годы выделены более 200 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на реализацию проекта из федерального бюджета выделено 205 млрд рублей. Отмечается, что эта сумма рассчитана на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников младших классов в течение 2020-2023 года.

Ранее президент России предложил ввести в школах бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Соответствующее постановление правительство приняло в июне 2020 года. Согласно документу, расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета.

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