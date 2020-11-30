В Магадане отменили новогодние утренники из-за эпидситуации

Власти Магадана отказались от проведения традиционных новогодних утренников в домах культуры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Формат многих массовых мероприятий в городе изменен или переведен в режим онлайн, а часть отменена. При этом уличные мероприятия в проводятся.

Заместитель мэра Юрий Казетов рассказал, что в Магадане установят 12 елок. Уже начали строить ледяные городки и горки.

По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 5 806 человек, 54 умерли, 5110 выздоровели.

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