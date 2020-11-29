Центр «Вектор» планирует провести исследование вакцины от COVID-19 на подростках
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» может провести исследование своей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на подростках. Об этом сообщает ТАСС.
Гендиректор центра Ринат Максютов отметил, что в исследовании будут принимать участие подростки в возрасте 14–15 лет.
По его словам, исследования должны пройти в декабре. Он добавил, что они будут состоять из шести этапов.
Гендиректор уточнил, что при успешности этих испытаний центр «пойдет на понижение».
«И так последовательно (пройдут. — «Газеты.Ru») шесть клинических исследований, пока мы не дойдем до младенцев возраста до 6 месяцев», — заключил Максютов.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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