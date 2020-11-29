В Химках горят крыши пятиэтажных домов

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В подмосковных Химках на крышах двух пятиэтажных домов начался пожар, площадь горения достигает 500 кв. м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области, передает РИА «Новости».

«Площадь горения — 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуировано 100 человек.

Других подробностей не приводится.

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