Советник Трампа назвал возможную дату начала вакцинации от COVID в США

Советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи назвал вероятную дату начала вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в эфире CNN.

Он отметил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) получило запросы от американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech на получение разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса.

По его словам, заседание консультативного комитета FDA пройдет 10 декабря. На нем ожидается обсуждение о проверке вакцины.

Советник подчеркнул, что в американской администрации намерены направить дозы препаратов для проведения вакцинации в течение 24 часов после вынесения положительного решения.

«Поэтому я ожидаю, что (это произойдет. — «Газеты.Ru»), возможно, на второй день после одобрения, 11 или 12 декабря», — заключил Слауи.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 58,5 млн заболевших, свыше 40,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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