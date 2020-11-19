Мурашко потребовал ускорить выдачу лекарств для лечения коронавируса на дому

Регионы должны ускорить выдачу лекарств пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, потребовал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.

«От своевременного начала терапии заболевания зависит успех лечения», — сказал министр.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 56 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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