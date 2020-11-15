На западе Москвы загорелось строящееся здание
Катерина Медведева
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На западе Москвы загорелось строящееся здание. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Сообщение о пожаре на улице Неженская, дом 5 «Б» поступило в спасательное ведомство в 10.58.
«По предварительной информации, происходит возгорание в строящемся здании. Площадь пожара выясняется», — уточнили в МЧС.
На месте работают пожарные, дополнительная информация уточняется.
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