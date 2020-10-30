В Минздраве рассказали о состоянии раненного в Татарстане полицейского

Состояние полицейского, который получил несколько ножевых ранений при нападении подростка на полицейский участок в Кукморе, стабильное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана.

«Состояние пострадавшего сотрудника полиции стабильное, угрозы жизни нет», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на теракт после нападения подростка на отдел полиции в Татарстане. По информации СК, ночью 30 октября в Кукморе 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского. Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек умер до приезда скорой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Татарстане полицейские при задержании застрелили подростка

— СК завел дело после нападения подростка на полицейских в Татарстане

— Следствие рассматривает «французский след» в нападении на отдел полиции в Татарстане