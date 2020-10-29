В Белоруссии перестанут признавать иностранные дипломы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут признавать дипломы, которые были получены по окончании иностранных вузов. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что уже обратился к правительству с поручением принять соответствующие меры.

«Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну», — сказал Лукашенко.

Политик также призвал обеспечить безопасность студентам, которые «хотят учиться», а также ректорам, преподавателям и другим сотрудникам вузов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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