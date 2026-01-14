Размер шрифта
«Газпром» рассказал о приближении запасов газа в Европе к историческому минимуму

«Газпром»: запасы газа в хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму
Michael Sohn/AP

В Европе запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) стремятся к историческому минимуму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Газпром».

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы уменьшился до 53% – в них осталось 53,9 млрд куб. м. Это на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на эту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года – самом суровом для европейских хранилищ. Тогда из ПХГ Европы был отобран исторически максимальный объем голубого топлива, а оставшиеся запасы оказались на самом низком уровне за все годы наблюдений.

17 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает получать из РФ до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%. Кроме того, упал и объем закупок нефти РФ — с 26 до 2%. Фон дер Ляйен заверила, что вскоре Евросоюз вовсе откажется от энергоресурсов России.

16 декабря ТАСС со ссылкой на данные Евростата сообщил, что ЕС в январе — октябре 2025 года закупил российский трубопроводный газ на €5 млрд, а СПГ — на €6,4 млрд.

Ранее Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС.

