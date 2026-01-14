Размер шрифта
В Свердловской области подростки избили и раздели пятиклассника

СК возбудил уголовное дело после избиения пятиклассника в Каменске-Уральском
В Свердловской области избили пятиклассника и бросили посреди улицы без одежды. Об этом сообщает Следком.

На школьника из Каменска-Уральского напала группа подростков. Они поставили его на колени посреди улицы, наносили поочередно удары, а затем сняли с жертвы верхнюю одежды

«Нападавшие снимали происходящее на видео», — добавили в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Богдану Францишко предоставить доклад о ходе расследования.

13 января девятиклассника избили толпой возле школы в Нижегородской области. В результате юноша получил гематому на все лицо и попал в больницу. Предположительно, у него диагностировано сотрясение головного мозга. Также сообщается, что подросток страдал от буллинга в течение месяца.

Ранее пермские школьницы жестоко избили девочку в кабинке туалета и сняли это на видео.

