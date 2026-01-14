Украинцы скрестили мотоблок и BMW X5

На Украине выставили на продажу мотоблок, сделанный из BMW X5

На Украине выставлен на продажу мотоблок с прицепом, изготовленным из задней части автомобиля BMW X5. Объявление о продаже появилось в соцсетях.

«Продам самодельный мотоблок с кузовом от BMW X5», — указал автор объявления.

Машина находится в Ивано-Франковске. Она снабжена дизелем рабочим объемом 0,4 литра и механической трансмиссией. Автор утверждает, что ее пробег составляет 2 тыс. км и просит за мотоблок $5,7 тыс. (₽449 тыс.). Для прицепа мотоблока использована часть BMW X5 c задним диваном и багажником. Стекло на двери багажника отсутствует, также отрезана большая часть поверхности боковых дверей. К обрезку кузова машины прикреплена мощная рама с дышлом, которая прицеплена к силовому агрегату.

До этого москвич после снегопада построил для своей машины гараж из снега.

Ранее в Москве горящий мужчина выбежал из гаража и рухнул в снег.