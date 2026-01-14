Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Карелии мальчику разрешили опаздывать на учебу из-за волков на дороге

В Карелии ребенку разрешили приходить в школу позже из-за опасной дороги
Александр Кряжев/РИА Новости

Ребенок из Карелии получил разрешение приходить в школу позже из-за небезопасной дороги. Об этом сообщает «Фактор».

О ситуации стало известно после того, как информацию об этом опубликовала у себя местный депутат Эмилия Слабунова. Она рассказала о мальчике из деревни Виданы. Ребенок вынужден преодолевать дорогу, где замечали волков, чтобы добраться до места сбора детей. При этом ситуацию в тот момент не решили.

В министерстве образования региона рассказали, что мальчик живет на удаленной улице. Дорога проблемная, автобус не может по ней проехать. Помимо этого, на территории нет возможности развернуться. Ребенку официально разрешили приходить в школу ко второму-третьему уроку.

«Это позволит родителям осуществлять подвоз ребенка самостоятельно», – сообщается в публикации.

В министерстве подчеркнули, что на данный момент специалисты приводят в порядок этот участок дороги.

Ранее учитель из России попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27622477_rnd_4",
    "video_id": "record::fc2eed0b-192e-4efe-b07f-ba2e4ade8d45"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+