В Карелии мальчику разрешили опаздывать на учебу из-за волков на дороге

В Карелии ребенку разрешили приходить в школу позже из-за опасной дороги

Ребенок из Карелии получил разрешение приходить в школу позже из-за небезопасной дороги. Об этом сообщает «Фактор».

О ситуации стало известно после того, как информацию об этом опубликовала у себя местный депутат Эмилия Слабунова. Она рассказала о мальчике из деревни Виданы. Ребенок вынужден преодолевать дорогу, где замечали волков, чтобы добраться до места сбора детей. При этом ситуацию в тот момент не решили.

В министерстве образования региона рассказали, что мальчик живет на удаленной улице. Дорога проблемная, автобус не может по ней проехать. Помимо этого, на территории нет возможности развернуться. Ребенку официально разрешили приходить в школу ко второму-третьему уроку.

«Это позволит родителям осуществлять подвоз ребенка самостоятельно», – сообщается в публикации.

В министерстве подчеркнули, что на данный момент специалисты приводят в порядок этот участок дороги.

Ранее учитель из России попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу.