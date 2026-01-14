Размер шрифта
В США заявили о превосходстве Су-35 над F-16 и Mirage в боях на Украине

MWM: российский Су-35 превзошел F-16 и Mirage в боях на Украине
Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский истребитель Су-35 превзошел самолеты F-16 и Mirage, поставленные украинским войскам, в ходе боев на территории республики. Об этом сообщило американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Новые истребители F-16 и Mirage 2000, поставленные Западом, совершенно не способны сравниться по возможностям с Су-35», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что истребителям, находящимся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), приходится летать на минимальных высотах за линией фронта. Иначе, по информации издания, воздушные судна могут стать целью российского самолета.

MWM отметило, что Су-35 уничтожили в воздушных схватках больше целей, чем любой другой российский истребитель.

В декабре прошлого года обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что российский истребитель поколения 4++ МиГ-35 является «замечательной катастрофой». По его словам, самолет задумывался как ответ западным F-16, F-15EX и ряду воздушных судов с применением технологии «стелс», однако проект «не сумел полностью реализовать заложенный потенциал».

Ранее в США назвали разочарованием российский истребитель Су-57.

