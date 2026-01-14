Размер шрифта
На Украине рассказали о возможном сговоре Тимошенко с офисом Зеленского

«Страна.ua»: Тимошенко могла вступить в сговор с офисом Зеленского
Стрингер/РИА Новости

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, возможно, вступила в сговор с офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сорвать голосование Рады по назначению министров обороны и энергетики. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В рамках этой версии Тимошенко пыталась сорвать голосование по согласованию с руководством страны, поскольку последнее считает кандидатов в министры Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова недостаточно лояльными, однако не хочет использовать для срыва их назначения голоса депутатов от президентской партии «Слуга народа».

Также отмечается, что партия Тимошенко помогла снять с должности главу СБУ Василия Малюка, против этого выступала остальная антипрезидентская коалиция. За такие действия, отмечает издание, Тимошенко и решили наказать антикоррупционные органы.

Журналисты называют еще две версии случившегося. Согласно одной из них, наоборот, уже действия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры против лидера «Батькивщины» были согласованы с командой Зеленского с целью «дисциплинировать» депутатов от «Слуги народа».

Другая версия, которую называет «Страна» наиболее распространенной, предполагает, что антикоррупционные органы могут действовать в интересах противников президента Украины, чтобы запугать депутатов и фракции парламента и переформатировать большинство в Верховной раде.

Ранее в Госдуме нашли причину обысков НАБУ у Тимошенко.

