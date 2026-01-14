Размер шрифта
Путин провел беседу с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Там уточнили, что разговор состоялся по инициативе бразильской стороны. Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы. В пресс-службе Кремля уточнили, что главы России и Бразилии договорились продолжать координацию усилий в интересах деэскалации в Латинской Америке и других регионах.

В конце декабря посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос заявил, что Бразилия и Россия могут возобновить прямые авиаперелеты при высоком спросе со стороны туристов. Дипломат напомнил, что прямые рейсы между двумя странами существовали, однако из-за недостаточного спроса было принято решение их отменить.

Ранее в Кремле рассказали о ближайших планах Путина.

