В Минкульте назвали нового директора Третьяковской галереи

Министр культуры Любимова: Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила в мессенджере Max, что Ольга Галактионова стала новым директором Третьяковской галереи.

Как отметила Любимова, Галактионова руководила ГМИИ им. А.С. Пушкина с января 2025 года, а до этого – РОСИЗО. Под ее руководством были организованы такие большие выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «ДК СССР».

По словам Любимовой, Елена Проничева, возглавлявшая Третьяковскую галерею, ушла с поста по собственному желанию.

В декабре Проничева рассказывала о планах на выставки в Третьяковской галереи в 2026 году. Так, два масштабных проекта, которые можно будет увидеть в первой половине следующего года в здании на Кадашевской набережной, стартовали уже в конце 2025 года. Первый – выставка «Арктика. Полюс цвета», приуроченная к 500-летию начала освоения Северного морского пути. Вторая выставка, «Архетипы Авангарда», предложит по-новому взглянуть на русский авангард.

Во второй половине года в здании на Кадашевской набережной собирались представить большой проект «Формула цветка». Он исследует флоральные мотивы в русском искусстве рубежа XIX–XX веков. Отмечалось, что завершение 2026 года откроется выставка «Русский стиль», которая расскажет об эволюции национального стиля в отечественном искусстве второй половины XIX – начала XX века.

Ранее в Бразилии вооруженные грабители похитили гравюры Матисса с выставки.

